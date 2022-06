Il vice Vlahovic dalla Spagna: clausola monstre

La Juventus cerca ancora un vice-Vlahovic e arriva una nuova pista dalla Spagna

La Juventus può vivere finalmente il suo momento di svolta, grazie alla chiusura della trattativa per Paul Pogba ma anche e soprattutto per l’affare Di Maria. Dopo qualche giorno di stallo in cui i dubbi sul suo arrivo si erano fatti importanti, l’argentino – come vi abbiamo raccontato – dovrebbe vestire la maglia bianconera. La situazione tra le parti è ai dettagli, con la firma su un contratto che sarà di un anno senza opzione.

L’arrivo del Fideo ovviamente non chiuderà il mercato della Juventus in attacco, anche perché al momento le alternative ai titolari non ci sono. Se da una parte Kostic è stato sostanzalmente bloccato, dall’altra Morata resta un rebus totale e comunque non di proprietà bianconera. Per questo continuano a spuntare anche eventuali piste per ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic. Nelle settimane scorse ci sono stati sondaggi per Arnautovic, il sogno Gabriel Jesus è rimasto tale. E ora dalla Spagna arriva un nome completamente nuovo. Che già è stato accostato alla Fiorentina.

La Juventus sonda il terreno per Enes Unal: la richiesta del Getafe

La Juve ha messo gli occhi su Enes Unal. Questa l’indiscrezione di ‘Cope’, autorevole emittente spagnola che lancia la pista di mercato per i bianconeri che porta al Getafe. Il turco è giovane talento di cui si parla da anni, non a caso nel 2015 lo acquistò il Manchester City. Unal ha però deluso e non ha rispettato le attese che erano effettivamente enormi. Da lì un lungo peregrinare in prestito tra Belgio, Olanda e infine Spagna dove ha trovato la sua dimensione. In particolare appunto al Getafe che lo ha preso due anni fa, con l’ultima stagione appena conclusa da 16 gol in 37 partite. I bianconeri avrebbero chiesto informazioni, sarebbe appunto il vice-Vlahovic. Ha una clausola da 40 milioni di euro, ma i madrileni sarebbero disposti anche a fare lo sconto e accettare un’offerta da 25 milioni. Ma anche in questo modo, per la Juve la richiesta è alta e non sarebbe disposta a spendere quella cifra. Sul giocatore ci sono anche gli occhi della Fiorentina.