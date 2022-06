Berardi nella big di Serie A: “Vicino il trasferimento”

Domenico Berardi intende lasciare il Sassuolo in questo calciomercato estivo. Milan o Juventus, ecco chi dovrebbe spuntarla

E’ giunta ai titoli di coda, dopo dieci anni, l’avventura di Berardi con la maglia del Sassuolo. A 27 anni l’esterno di Cariati si sente pronto per il salto in una big di Serie A.

Milan o Juventus? “Secondo i bookmakers – come riporta la nota ufficiale di ‘Betclic’ – sarebbe vicino il trasferimento alla Juventus. Ma il Milan resta alla finestra… “.

“Con il passare delle ore è sempre più forte il nome della Juventus come prossima meta dell’attaccante classe ’94 – aggiunge ‘Betclic’ – I bookies danno a 2.00 il trasferimento alla corte di Massimiliano Allegri, un affare che sembra sempre più concreto. Più staccato, ma comunque in scia, il Milan, quotato a 7.00, che resta alla finestra pronto a scendere in campo se la trattativa con i rivali bianconeri dovesse arenarsi proprio prima della firma. Distanti Roma e Napoli, mentre è assai remota la pista che condurrebbe, eventualmente, in Inghilterra”.

Dopo Di Maria (la trattativa è ai dettagli), la Juve piazzerebbe quindi un altro ‘colpo’ sulle corsie esterne, quel Domenico Berardi che alcuni anni rifiutò il trasferimento a Torino poiché non si riteneva ancora pronto per una ‘grande’ del nostro calcio, ma anche perché il suo desiderio di allora era quello di passare all’Inter, della quale è da sempre un super tifoso.