“In attesa dell’ok”: Di Maria-Juventus, ci siamo

L’attesa sta per finire, Di Maria presto può diventare un calciatore della Juventus: arriva l’annuncio dell’entourage dell’argentino

Questione di dettagli, poi Angel Di Maria diventerà un calciatore della Juventus. Una trattativa lunga e tortuosa ma che ora è arrivata alle sue battute finali.

Calciomercato.it ve l’ha raccontata, aggiornando passo dopo passo l’affare tra i bianconeri e l’argentino, fino alla svolta con gli ultimi dettagli da sistemare.

Si parla della durata del contratto da definire, mentre c’è già l’accordo sull’ingaggio da circa otto milioni di euro a stagione. Nelle ultime ore si moltiplicano i segnali di una fumata bianca in arrivo, come l’indizio social della moglie di Di Maria che su Instagram ha iniziato a seguire proprio la Juventus.

Calciomercato Juventus, l’entourage conferma: “In attesa dell’ok”

E a conferma che la trattativa ha ormai imboccato il rettilineo finale arrivano le dichiarazioni a ‘La Stampa’ dell’entourage dell’attaccante argentino. “Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l’ok ad alcune cose” la frase riportata dal quotidiano piemontese che certifica una svolta ormai arrivata per l’approdo di Di Maria in bianconero.

Allegri presto potrebbe quindi abbracciare il ‘Fideo’ uno degli acquisti indicati dal tecnico toscano per consentire alla Juventus di tornare a lottare per il titolo sia in Italia che in Europa. Questione di dettagli: Di Maria in bianconero, ormai ci siamo.