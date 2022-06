L’offerta definitiva del Barcellona: risposta immediata

Incontro nel pomeriggio e ultima offerta per Ousmane Dembele: il calciatore deve dare una risposta immediata

Accostato a lungo alla Juventus, Ousmane Dembele con l’arrivo di Di Maria è destinato ad uscire dai piani bianconeri. Il futuro dell’attaccante francese resta però ancora incerto con il contratto con il Barcellona in scadenza tra tre giorni.

Chelsea e Psg non hanno ancora affondato il colpo e questo pomeriggio è andato in scena un incontro importante tra i dirigenti del Barcellona e l’agente del calciatore. Un vertice nel quale – secondo quanto riferisce ‘sport.es’ – la società blaugrana ha presentato la sua offerta definitiva al calciatore. Una proposta che non migliora quella precedente alla quale l’entourage dell’attaccante non ha risposto.

Calciomercato, l’ultima offerta del Barça per Dembele

L’incontro avvenuto nella sede del Barcellona è servito al club catalano per presentare al calciatore l’offerta per il rinnovo. Dalla società si aspettano una risposta immediata o comunque a stretto giro. La stessa fonte parla di ottimismo da parte del Barça sulla fumata bianca che si attende ormai da mesi, anche in considerazione del fatto che a Dembele non sarebbe arrivata una offerta concreta da altre società.