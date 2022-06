CM.IT | Meret-Napoli, strada avviata verso il rinnovo

Alex Meret è più vicino a proseguire e a sposare il progetto tecnico del Napoli di Luciano Spalletti: le ultimissime notizie di calciomercato

Ospina sembra sempre più lontano dal Napoli, è alla ricerca di scenari esotici con ricchi ingaggi e bonus alla firma. L’orientamento del Napoli è rinnovare il contratto a Meret fino al 2027 e affiancargli un vice esperto come Sirigu.

Napoli, Meret verso il rinnovo: occhio alle garanzie

La strada è avviata ma serve ancora un po’ di tempo per andare a fondo. Meret, infatti, ha come condizione necessaria per il rinnovo: la garanzia di essere titolare dopo anni di dualismo con Ospina. È probabile, quindi, che voglia attendere tutte le mosse del Napoli, i ritiri e magari anche le prime gare ufficiali prima di firmare e mettere in pratica un piano che esiste da molto tempo.