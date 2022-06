Juventus, adesso apre anche Neymar: se ne va dal Psg

L’attaccante è pronto a valutare un addio dopo le parole del presidente: l’Inghilterra la destinazione più probabile

“Una possibile partenza da Neymar quest’estate? Quello che posso dirvi è che ci aspettiamo che tutti i giocatori facciano molto di più della scorsa stagione“, parlava così qualche giorno fa Nasser Al-Khelaïfi. Parole che di fatto hanno aperto ad un possibile futuro lontano da Parigi per il campione brasiliano.

Le dichiarazioni del numero uno del Psg non sarebbero piaciute all’ex Barcellona, che ha voglia di sentirsi amato per poter dare il meglio di se. L’idea di dire addio ai francesi sta quindi prendendo sempre più piede.

Nei giorni scorsi, Neymar, un po’ a sorpresa, è stato accostato alla Juventus. Si è parlato di una proposta in prestito, con parte dello stipendio pagato dal Psg. Idea questa che non ha trovato conferme fuori dai confini.

La possibilità che il brasiliano lasci la Francia, però, si sta facendo sempre più concreta. RMCSport, sostiene che ci sarebbero delle riflessioni in corso dopo le dichiarazioni di Al-Khelaifi. Neymar aveva voglia di riscattare una stagione non proprio esaltante ma ora tutto potrebbe cambiare

Calciomercato Juventus, ecco dove può giocare Neymar

Neymar ha un contratto lungo. Dal 1° luglio, infatti, si rinnoverà in automatico fino al 2027. Cedere un giocatore come lui, con uno stipendio altissimo è davvero complicato. Il portale francese non cita la Juventus ed esclude, al momento, il Barcellona, che economicamente sta attraversando un periodo non certo facile. I bianconeri potrebbero essere in corsa per il giocatore solo a determinante condizioni. Più facile che alla fine decida di trasferirsi in Inghilterra.

C’è dunque la Premier League come possibile destinazione. Nel campionato più ricco d’Europa, la disponibilità economica di certo non manca e diverse squadre sono alla ricerca di un attaccante. Il Manchester United, salutando Cristiano Ronaldo, avrebbe spazio per un colpo come Neymar ma attenzione anche al Chelsea, che potrebbe virare sul brasiliano, decidendo di mollare proprio il portoghese.

Un’ultima idea, infine, è rappresentata dal Newcastle. Il progetto dei Magpies sta prendendo sempre più forma e al club i soldi di certo non mancano.