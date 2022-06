Di Maria ‘avvicina’ la Juventus: nuovo messaggio

Nuovo messaggio sul futuro dell’ex Paris Saint Germain Angel Di Maria, primo obiettivo della Juventus per il proprio reparto offensivo

Di Maria e la Juventus, la telenova non è ancora finita. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, filtra maggior pessimismo per la fumata bianca rispetto ai giorni scorsi, nonostante la dirigenza torinese abbia deciso di venire incontro alla richiesta di un anno di contratto da parte del Fideo.

La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, ha cominciato a pensare concretamente a nomi alternativi, primo su tutti Domenico Berardi. Le sensazioni, dunque, sono più negative, ma resta comunque aperto uno spiraglio. L’ex Paris Saint Germain, dal canto suo, continua a riflettere sul proprio futuro. Nelle scorse ore, inoltre, ha rilasciato alcune dichiarazioni che potrebbero rappresentare un’apertura verso i bianconeri: “La Juve è il club più grande d’Italia ed è una delle squadre che sono interessate a me – ha dichiarato a ‘ESPN’ -. Ora sto riflettendo, ma mi concentro sulle vacanze e sulla famiglia“.

Juventus, Di Maria: “Tornare in Argentina limita per il Mondiale”

Sempre durante la stessa intervista, Di Maria si è espresso pure sul Rosario Central di Tevez e sulla possibilità di tornare in Argentina: “Non stiamo parlando (col Rosario Central, ndr), però l’idea è di tornare. Tutti hanno il sogno di andare in Europa, io l’ho già realizzato. Adesso il mio sogno è tornare, ma voglio farlo stando bene. Sta arrivando il Mondiale e il ritorno nel calcio argentino ti limita da questo punto di vista. A meno che non vai al River o al Boca, normalmente non hai possibilità di prendere parte alla Seleccion. Voglio proseguire il percorso in Europa fino in fondo, ma sento il bisogno di tornare in Argentina“. Parole che avvicinano Di Maria alla Juventus. Vedremo come andrà a finire.