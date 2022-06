Arriva l’annuncio UFFICIALE: l’attaccante va via

L’attaccante ha fugato via qualsiasi dubbio con un annuncio ufficiale sui social: niente rinnovo, va via a parametro zero

Non ci sono più dubbi. Dopo settimane di tira e molla, Milan Djuric ha rotto gli indugi e annunciato il suo futuro. Lo ha fatto tramite social, mettendo fine di fatto alla sua esperienza con la maglia della Salernitana.

In scadenza di contratto, il 32enne attaccante serbo non resterà in granata e aspetterà l’offerta migliore per ripartire. Non c’è stato alcun rinnovo dopo la rottura tra Iervolino e Walter Sabatini che avrebbe voluto la sua conferma.

Il calciatore su Instagram ha spiegato come si è arrivati a questa situazione: “La mia priorità è stata sempre quella di continuare a Salerno – ha scritto nel suo post – come dimostrato in campo fino all’ultimo secondo che ho indossato la maglia granata”. Djuric si è lamentato di aver letto “tante notizie false in queste settimane” compresa quella che “prendessi tempo per decidere ma invece molto semplicemente le cose si fanno in due e quando le visioni del presente e del futuro sono differenti è inevitabile trovare un’altra soluzione”.

Djuric saluta la Salernitana: “Grazie alla precedente proprietà”

Nel suo post di saluto Djuric ringrazia “la precedente proprietà che ha creduto in me in un momento difficile della mia carriera e mi ha permesso di esprimermi, di raggiungere insieme alla nuova proprietà traguardi inimmaginabili che rimarranno per sempre impressi nella storia e nessuno potrà oscurare o cancellare”.

Per il 32enne ora è tempo di scegliere la prossima destinazione: sulle sue tracce ci sono Cremonese e Genoa.