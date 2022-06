Gattuso fa sul serio: con dieci milioni vuole prendersi il suo ‘pupillo’

Gennaro Gattuso è pronto a fare la spesa in Italia per il suo Valencia: c’è l’offerta da dieci milioni di euro per un suo ex calciatore

In Spagna per ripartire, al Valencia per dimostrare di poter essere ancora un ottimo allenatore. Dopo anno di stop, conseguente all’addio al Napoli e alla rottura con la Fiorentina, Gennaro Gattuso riparte dalla Liga.

Il Valencia lo ha scelto per il dopo Bordalas e il tecnico calabrese ha voglia di portarsi in Spagna alcuni dei giocatori che ha già avuto la possibilità di allenare in passato. In particolare, ci sarebbe Matteo Politano nel mirino di Gattuso e del Valencia. L’esterno non ha legato in maniera ottimale con Spalletti e che voglia di andare via da Napoli e intraprendere una nuova avventura. “Politano non sente più la fiducia di Spalletti e quando succede è giusto che, se arrivano delle offerte, siano valutate” le parole pronunciate dal suo agente, Mario Giuffredi, alla CMIT TV.

Calciomercato Napoli, l’offerta di Gattuso per Politano

Politano è proprio uno di quei calciatori che Gattuso porterebbe volentieri con sé al Valencia. Tanto che – come riferisce ‘repubblica.it’ – dal club spagnolo sarebbe già partita una prima offerta da 10 milioni di euro.

Una proposta che ancora non è in linea con la valutazione fatta dal Napoli. Il club partenopeo vorrebbe ricavare circa 18 milioni di euro dalla cessione di Politano. Trattativa in corso, ad ogni modo, con Gattuso che potrebbe tornare ad avere in squadra Matteo Politano.