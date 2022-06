Annuncio Koulibaly e assist alla Juve: “Può andare via”

La Juventus lavora su diversi fronti in queste settimane col mercato ormai anche ufficialmente alle porte. Focus anche sulla difesa dove c’è da sbrogliare la matassa de Ligt, mentre arriva un annuncio su Koulibaly

Tanti i fronti di mercato su cui lavora la Juventus in questo periodo. In entrata il ritorno di Paul Pogba non sarà di certo l’unico tassello, con i bianconeri che da tempo sono impegnati anche su altri fronti come quello relativo agli attaccanti esterni. La questione Di Maria, seppur più complessa, non è ancora tramontata del tutto, mentre a tenere davvero col fiato sospeso i tifosi juventini è la situazione relativa al futuro di Matthijs de Ligt che avrebbe declinato l’ultima proposta di rinnovo del club piemontese, chiedendo addirittura la cessione.

Come raccontato da Calciomercato.it, le due società di Manchester si sono attivate sul difensore olandese, così come anche e soprattutto il Chelsea di Thomas Tuchel. De Ligt quindi potrebbe anche lasciare la Juventus, fermo restando l’intenzione del club di renderlo ancora un punto fermo per presente e futuro.

Calciomercato Juventus, movimenti in difesa: da de Ligt a Koulibaly | L’annuncio sul centrale del Napoli

Appare chiaro, che al netto dell’addio o meno di de Ligt, alla Juventus serva un altro centrale di livello alto dopo la partenza di Giorgio Chiellini. Necessità che verrebbe ulteriormente accentuata in caso di separazione anche dal fortissimo olandese classe 1999 che piace in Premier. Ecco quindi che potrebbe tornare di moda ancora una volta Kalidou Koulibaly, che non ha rinnovato per ora con il Napoli che comunque alla Juve chiederebbe una cifra anche più alta dei soliti 40 milioni.

La situazione in azzurro del forte senegalese è ancora da definire e in merito si è espresso anche l’esperto Ariedo Braida, che ai microfoni del ‘Mundo Deportivo’ è stato chiaro: “Può partire (da Napoli). Gli hanno offerto un contratto con metà dell’ingaggio e capisco che voglia andarsene. È un grande difensore. Non è solo forte fisicamente, ma è un giocatore impressionante. Ha 30 anni e ha ancora tanto da dare”.