CMIT TV | Addio Napoli: “E’ questo l’augurio di Koulibaly”

Le parole del giornalista sul calciomercato del Napoli: attenzioni puntate su Koulibaly ma non solo

Si parla di Napoli alla CMIT TV. Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulla situazione portieri in casa dei campani.

Si inizia, però, facendo il punto su Koulibaly. Il futuro del centrale resta in dubbio: “La sensazione corroborata dai fatti recenti è che comunque il Napoli e il giocatore si siederanno a parlare del rinnovo dal ritiro di Dimaro, prima difficilmente qualcosa si muoverà – afferma il collega, in diretta -. La Juventus dovrebbe aspettare, mentre qualcosa potrebbe muoversi fronte Barcellona e quella sarebbe la situazione che sia il Napoli che Koulibaly in qualche modo si augurano. Ad oggi 35% Napoli, 30% Barcellona e il restante per le altre squadre. Penso che in questo momento sia in Europa il più papabile con Kounde più di de Ligt“.

SITUAZIONE PORTIERI – “Faccio molta fatica a credere che il Napoli non vada avanti con Meret, diventa poi complicato pensare di venderlo meglio di come è stato acquistato. E’ più facile rinnovarlo e vedere come si mettono le cose. E’ anche vero che la valutazione finale spetta all’allenatore, se Spalletti dovesse in qualche modo bocciare definitivamente Meret bisogna capire se gli azzurri vorranno accontentare il tecnico o il progetto di investimento su Meret”.

Calciomercato Napoli, sogno Di Maria: parla Monti

Tra il sogno Di Maria e il punto in attacco – “Magari avercelo Di Maria al Napoli – afferma Monti -, bisogna vedere poi di chi il Napoli ha bisogno soprattutto se non dovesse, come sembra, rinnovare Dries Mertens. Vedremo cosa cercherà di fare il Napoli, un giocatore con le caratteristiche di Di Maria farebbe molto comodo al Napoli”.