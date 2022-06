Il Milan rischia grosso: nuova offerta e tradimento al fotofinish

Il Milan rischia di perdere uno dei principali obiettivi sul calciomercato in entrata. Il calciatore sembra orientata ad accettare una nuova destinazione

Il Milan è in una fase particolare del suo calciomercato. Le questioni dirigenziali sono in primo piano, ma intanto i giorni passano e dalla pianificazione bisogna passare ai fatti concreti per regalare a Stefano Pioli una rosa ancora più competitiva.

Uno dei primi obiettivi del mercato rossonero, ormai da settimane, è Renato Sanches. Il mediano portoghese piace e tanto alla dirigenza e potrebbe arrivare a condizioni vantaggiose, visto che il suo contratto è in scadenza a giugno 2023. Parliamo di un centrocampista moderno e completo, in grado di abbinare forza fisica e qualità, soprattutto nei passaggi e nel dribbling. Il Milan sembrava veramente vicino a chiudere l’affare che avrebbe portato il portoghese a vestire la maglia rossonera, ma il calciatore potrebbe sfuggire di mano a Paolo Maldini proprio sul più bello.

Il PSG in corsia di sorpasso per Renato Sanches

Negli ultimi giorni, infatti, si è fatto sotto il PSG in maniera piuttosto prepotente. I francesi hanno tutta l’intenzione di centrare il colpo a centrocampo e, secondo ‘le10Sport’, sono determinati a chiudere presto l’affare, con buona pace del Milan. Il calciatore pare intenzionato ad accettare l’offerta dei campioni di Francia, che intanto hanno messo sul piatto la cifra di 10 milioni di euro per il Lille. Nonostante la scadenza del contratto sia vicina, però, non sarebbe una cifra sufficiente per chiudere subito l’affare. Renato Sanches, in ogni caso, sembra aver scelto Parigi e non è affatto una notizia buona per il Milan e il suo calciomercato.