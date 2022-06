Juventus, tutte le cifre del sogno (impossibile?) Neymar

La Juventus culla a sorpresa il sogno Neymar, spuntano le cifre dell’operazione con il Psg: tutti i dettagli

Il mercato della Juventus si arricchisce di una nuova suggestione: Neymar. Nei giorni scorsi, emersi i primi rumous sul brasiliano. Una ipotesi di fantamercato, o forse no.

Le notizie che arrivano dalla Francia impongono comunque di fare attenzione alla situazione del brasiliano. Il Psg, almeno in una certa misura, sembra intenzionato a ridimensionare la propria rosa e il proprio monte ingaggi e uno dei primi indiziati a dire addio appare il brasiliano, del cui rendimento negli ultimi tempi sotto la Torre Eiffel sono tutt’altro che soddisfatti. Ed è così che prende piede l’ipotesi di un affare per così dire ‘al ribasso’, una pista che secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web la Juventus starebbe seguendo con un certo interesse.

Juventus, Neymar in prestito: le indiscrezioni

Riportiamo in particolare i dettagli diffusi su Twitter da un insider di mercato, ‘Enganche’, che riferisce di primi contatti che sarebbero già avvenuti tra Juventus e Psg. L’operazione in totale potrebbe basarsi su una cifra di 70 milioni più bonus, così orchestrata: prestito oneroso a 15 milioni e diritto di riscatto a 55 milioni dilazionati in più tranches. Si sarebbe discusso anche della possibilità di prolungare il prestito per un’altra stagione, facendo scendere poi il riscatto a 40 milioni. Per quanto riguarda il nodo ingaggio, lo stipendio di Neymar resterebbe a carico del Psg per 10 milioni, 8 sarebbero pagati dalla Juventus e altri 8 sarebbero composti da vari bonus. Una pista che per vari motivi appare da prendere con le molle, ma che vale la pena monitorare.