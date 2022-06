Asta totale in Premier e addio Juve: l’affare si moltiplica

Un sacrificio inevitabile per la Juventus qualora dalla Premier League dovesse partire un’asta di mercato a suon di milioni

Non è ancora chiaro quello che sarà il futuro di Angel Di Maria: la Juventus, dopo aver atteso invano per diversi giorni una sua risposta, potrebbe infastidirsi e far tramontare una volta per tutte l’operazione. A quel punto la dirigenza bianconera dovrebbe dunque ripartire da zero, alla ricerca di un nuovo profilo esperto per l’attacco.

Un mercato che fatica ad entrare nel vivo per la Juventus in quest’estate, eccezion fatta per il colpo Paul Pogba di ritorno a costo zero dopo la sua seconda esperienza al Manchester United. Per il centrocampista francese è questione di pochi giorni, dopo l’ennesimo incontro positivo andato in scena ieri a Milano con l’avvocato Rafaela Pimenta.

In uscita, invece, nelle scorse ore si è scaldato il nome di de Ligt. Sempre nel corso della riunione con l’avv. Pimenta, si è parlato del rinnovo di contratto del centrale olandese. In questo caso, come ci si poteva attendere, non è stato fatto alcun passo in avanti e non sarebbe da escludere a questo punto un possibile divorzio già questa estate.

Calciomercato Juve, prende quota la cessione di De Ligt

Dopo i segnali negativi per il rinnovo, sono crollate le quote Sisal che riguardano la possibile cessione di de Ligt. Lo scenario più probabile rimane ancora a 2,00 la permanenza alla Juventus, insidiato subito dopo dalla soluzione Chelsea in Premier League a quota 3,50, davanti al Manchester United del connazionale e suo ex allenatore Erik ten Hag a 4,00.

Il campionato inglese sembra essere quello in assoluto più interessato all’ex centrale dell’Ajax. Anche il Liverpool viene infatti quotato come possibile futuro club di de Ligt a 7,50, mentre il Manchester City di Pep Guardiola viene offerto a 9,00.