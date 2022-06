La Juve resta ‘prigioniera’: “Affare disastroso. Si libera a zero”

La Juve si muove sul calciomercato in entrata, ma attenzione al destino di un big. I bianconeri potrebbero finire ‘prigionieri’

La Juve non ha alcuna intenzione di fermarsi sul calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per Massimiliano Allegri.

Dall’attesa si dovrebbe passare presto ai fatti, con Paul Pogba che pare sempre più vicino a rivestirsi di bianconero, ma anche con qualche pista a sorpresa e subito smentita. La Vecchia Signora, però, non può concentrarsi solo sulle entrate, e in uscita potrebbe esserci un nome piuttosto pesante, dal punto di vista tecnico ed economico. Stiamo parlando di Matthijs de Ligt. Il centrale olandese è un ormai un punto di riferimento per la retroguardia, ma il suo contratto continua a far discutere.

Calciomercato Juve, bocciato l’affare de Ligt

Il rinnovo, infatti, non è ancora arrivato e le voci di mercato che potrebbero portare de Ligt lontano dalla Juve non mancano. Ne ha parlato il giornalista Fabio Ravezzani tramite un post sul suo account di Twitter e di certo non arrivano parole al miele per l’affare chiuso dalla Vecchia Signora e che potrebbe ritorcersi contro tra due stagioni: “Juve prigioniera di de Ligt, un’operazione disastrosa. Secondo calciatore più pagato della rosa dopo Cristiano Ronaldo (10+bonus) non è mai stato protagonista. Guadagnerà ancora moltissimo per due stagioni e potrà andarsene a parametro zero. Difficile trovare un club che offra molto a Juve e lui”. Staremo a vedere come finirà la vicenda, ma di certo il destino di de Ligt resta una spina nel fianco dei bianconeri. Se non ora, nel prossimo futuro.