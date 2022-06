CMIT TV | Avv. Fulgeri (legale di De Laurentiis): “Ecco cosa rischia il Napoli”

Alla CMIT TV è intervenuto l’avvocato Fabio Fulgeri, legale di Aurelio De Laurentiis, che ha parlato dell’indagine in corso per l’operazione Osimhen

L’avvocato Fabio Fulgeri, legale di Aurelio De Laurentiis, è intervenuto alla CMIT TV per parlare dell’indagine avviata dalla Procura di Napoli per l’operazione che ha portato Osimhen in azzurro.

INDAGINE – “Lo stato dell’arte delle indagini non è una notizia che posso dare perché non le conduco io. La posizione del Napoli è di grande serenità e fiducia nella magistratura, visto che stiamo parlando di pm esperti e avvezzi a questi tipi di reati. Il reato contestato è quello di falso in bilancio, noi dimostreremo che il Napoli non ha tratto alcun vantaggio dall’operazione se non quello di acquisire un grande calciatore.

TABLET – “Smentisco l’acquisizione di tablet personali del presidente che non è in Italia. Sono acquisizione legate alle comunicazioni intervenute tra i due club quando c’è stata l’operazione. Non posso conoscere le iniziative della magistratura, laddove ci convocheranno ci siamo resi disponibili e forniremo tutti i chiarimenti. Questo tipo di reato, risente dell’aleatorietà del mercato calcistico ed è soggetto alle valutazioni che si possono fare anche legate ai rendimenti degli atletici. Non ci sono criteri predeterminati. Questi ha consentito non solo al Napoli, ma anche a tantissime altre società, con procedimenti simili in altre procure dove non mi sembra che siano intervenute sentenze”.

Napoli, avvocato Fulgeri: “Il club al momento non è indagato”

RISCHI NAPOLI – “In sede penale il club, al momento, non è indagato e non rischia nulla. Siamo ancora in fase embrionale. E’ accaduto ieri il primo atto garantito a cui ha potuto assistere il difensore: sarei inopportuno se ipotizzassi le possibili conseguenze negative sulla società”.