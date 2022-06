ESCLUSIVO | Hakimi alla Juventus, l’agente è chiaro: scelta fatta

L’agente di Achraf Hakimi in esclusiva a Calciomercato.it sull’ipotesi di vedere l’ex Inter con la maglia della Juventus

Giornate bollenti per il mercato della Juventus. Quest’oggi è andato in scena l’incontro a Milano tra la dirigenza bianconera e Rafaela Pimenta per il ritorno di Paul Pogba e non solo (anche de Ligt, Kean e Luca Pellegrini fanno parte della stessa agenzia).

Caldo anche l’asse con il Paris Saint-Germain con la possibilità, ad esempio, che Leandro Paredes vesta bianconero. Ma un’altra voce che è arrivata nella giornata odierna è quella di un interessamento da parte della Juventus per Achraf Hakimi. Il terzino marocchino, arrivato a Parigi dall’Inter, è stato accostato anche in passato ai bianconeri ed ora il suo nome è tornato a girare in orbita juventina. Proprio per capirne di più, Calciomercato.it ha intercettato l’agente del calciatore, Alejandro Camano, che ha rilasciato una breve dichiarazione facendo chiarezza sul futuro del proprio assistito.

Calciomercato Juventus, Camano in ESCLUSIVA su Hakimi

L’agente di Hakimi, Alejandro Camano, in esclusiva a Calciomercato.it ha affermato: “Ipotesi Juve? Impossibile, Hakimi ha 4 anni di contratto al Psg”. Un accordo che, secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, il 23enne nato a Madrid – al momento – ha seriamente intenzione di rispettare.

L’ex Inter è legato al club parigino da un contratto fino al 2026 e nel suo primo anno con la maglia del Psg ha collezionato 42 presenze con quattro reti e sei assist. Altri ne arriveranno vista l’intenzione di continuare a giocare sotto la Torre Eiffel.