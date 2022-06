Juventus, non solo Koulibaly: 30 milioni al Napoli

La Juventus guarda costantemente in casa Napoli per un altro ‘sgarbo’, nuovo obiettivo oltre a Koulibaly: le cifre dell’affare

Il mercato della Juventus si muove su più tavoli. I bianconeri, a due settimane dall’inizio della loro stagione con il ritiro precampionato, cercano di accelerare e ragionano su diverse ipotesi, oltre ai nomi più caldi del momento, ossia Pogba, Di Maria e Kostic.

Mirino in casa Napoli, per una rivalità che si accende nuovamente sul mercato come capitato diverse volte negli ultimi anni. Il principale oggetto del desiderio sarebbe Koulibaly, ma, come raccontato da Calciomercato.it, per lasciarlo andare alla Juventus il Napoli spara piuttosto alto. Cifra che nel caso del senegalese potrebbe superare i 40 milioni di euro. Ma c’è un altro giocatore azzurro che interessa e non poco.

Juventus, anche Fabian Ruiz nella lista bianconera

Si tratta di Fabian Ruiz, che figura nella lista di Allegri per rinforzare la mediana. Le qualità dello spagnolo sono indubbie, confermate dai 7 gol realizzati in campionato nella stagione da poco conclusa. Come spiegato da Calciomercatonews.com, la Juventus vorrebbe mettere Arthur sul piatto per uno scambio, ipotesi però non gradita dal Napoli. La situazione dell’ex Betis si va comunque complicando, vista la scadenza del contratto nel 2023. La trattativa per il rinnovo di Fabian Ruiz per ora non parte e all’inizio della prossima stagione l’ipotesi di vederlo in tribuna non è remota. Per lasciarlo andare, ‘La Stampa’ parla di una richiesta minima da parte del Napoli di 30 milioni, cifra che a Torino al momento riterrebbero eccessiva.