Berardi chiama la Juve: nuovo annuncio sul futuro

Domenico Berardi apre all’addio al Sassuolo: le dichiarazioni dell’esterno della Nazionale

In attesa della risposta di Angel Di Maria, la dirigenza della Juventus tiene aperte tutte le alternative per gli esterni d’attacco. Una di queste è Domenico Berardi, che in estate potrebbe davvero lasciare il Sassuolo.

Lo ha dichiarato lo stesso giocatore a ‘Chi’, ammettendo di essere aperto a lasciare il Sassuolo e Modena: “Sarei pronto a lasciare Modena e vivere in un’altra città? Mi piace abitare a Modena, sono 11 anni che vivo qui ma sono arrivato a un punto in cui soffrirei meno il cambiamento grazie a mia moglie e mio figlio, con loro mi sentirei a casa in qualunque città”.

La moglie Francesca Fantuzzi, alla stessa domanda, conferma: “A me piace viaggiare, spostarmi. Domenico ha maturato questa consapevolezza negli anni. Lui è sempre stato molto legato ai suoi punti fermi, adesso che siamo io, lui e il bambino, ha capito che potremmo andare da qualsiasi parte nel mondo”. Berardi strizza dunque l’occhio alla Juventus. Staremo a vedere.