“Lui meglio di Di Maria”: l’annuncio che spiazza tutti

La Juventus attende la risposta definitiva di Angel Di Maria. Tra le alternative all’argentino anche Berardi: la sentenza

Sono le ore di Angel Di Maria in casa Juventus. È infatti attesa la risposta definitiva dell’esterno argentino al club bianconero.

Come raccontato da Calciomercato.it, non è atteso nessuno ‘sgambetto’ da parte dell’ex Tevez, nuovo allenatore del Rosario Central. Di Maria vuole proseguire la propria avventura ancora in Europa e tornerà in patria solo dopo il Mondiale in Qatar. Nel frattempo, la dirigenza della Juventus mantiene aperte anche le alternative all’ormai ex PSG, compresa la pista Berardi. A ‘Sky Sport’, Giancarlo Marocchi si è espresso così sul capitano del Sassuolo: “Io prenderei Berardi tutta la vita. In questo momento il giocatore del Sassuolo è meno forte dell’argentino, ma ho la sensazione che Di Maria abbia solo il Mondiale in testa prima di tornare a casa l’anno successivo”.

Calciomercato Juventus, Marocchi sceglie Berardi

L’ex bianconero consiglia così la Juve e vota Berardi. Nel frattempo, sono arrivate nuove dichiarazioni da parte dell’esterno della Nazionale, che ha di nuovo aperto all’addio al Sassuolo: “Sarei pronto a lasciare Modena e vivere in un’altra città? Mi piace abitare a Modena, sono 11 anni che vivo qui ma sono arrivato a un punto in cui soffrirei meno il cambiamento grazie a mia moglie e mio figlio. Con loro mi sentirei a casa in qualunque città”. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti su entrambi i fronti.