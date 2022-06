VIDEO CM.IT | Lazio, visite mediche per Marcos Antonio: nel pomeriggio la firma

Visite mediche per Marcos Antonio: il brasiliano pronto a firmare nel pomeriggio il suo contratto con la Lazio

Ieri l’arrivo a Roma, oggi le visite mediche. Mattinata di test per Marcos Antonio, 22enne centrocampista brasiliano in arrivo dallo Shaktar Donetsk alla Lazio per sostituire lo svincolato Lucas Leiva, che è ad un passo dall’accordo col Gremio. Il nuovo acquisto, che ha già visitato il centro sportivo di Formello, si è presentato intorno alle ore 8 presso la clinica Paideia di Roma.

Nel pomeriggio di oggi firmerà un contratto quinquennale con un ingaggio a salire fino a 1,4 milioni di euro, poi tornerà in Brasile per gli ultimi giorni di ferie. Il rientro in Italia è fissato per il 3 luglio prossimo: giorno del raduno nel training center laziale prima della partenza per Auronzo di Cadore.

In mattinata visite anche per Danilo Cataldi che in settimana, rinunciando alle vacanze, è stato avvisato a Formello. Il centrocampista classe ’94 ha già messo nel mirino la prossima stagione e mister Sarri è pronto ad affidargli le chiavi della regia.