Svolta clamorosa: “Parole di pentimento, tornerebbe alla Juve”

Notizia clamorosa in diretta tv che riguarda direttamente il calciomercato Juventus. Ecco tutti i dettagli

La Juventus attende ancora una risposta da Angel Di Maria, colpo a zero per il quale Massimiliano Allegri sta spingendo molto. Nel frattempo, ricordiamo, i bianconeri hanno praticamente chiuso per Paul Pogba. A proposito di ritorni, in queste ore ne è ‘saltato’ uno fuori a dir poco clamoroso.

Il ritorno di cui si parla è quello nientemeno che di Cristiano Ronaldo, il quale ha detto addio alla Juve sul finire del calciomercato della scorsa estate facendo ritorno al Manchester United. La stagione in maglia ‘Red Devils’ è stata deludente sia sul piano personale che su quello di squadra, con la squadra di Rangnick non riuscita a qualificarsi per la prossima Champions. Ronaldo sarebbe già stufo dello United, tanto che tramite Mendes si sarebbe cominciato a guardarsi intorno. A tal proposito, ecco spuntare – con grande sorpresa – la Juve.

“Cristiano Ronaldo tornerebbe volentieri a Torino – ha detto oggi Momblano a ‘Juventibus’ – Dall’entourage, che ha contattato per prima la Juve, sono arrivate parole di pentimento per la scelta United. Le condizioni economiche non sarebbero simili a quelle attuali allo United”, ha concluso Momblano.