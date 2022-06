Arrivano conferme: Pirlo lo prende dalla Juventus

Andrea Pirlo può prendersi un calciatore della Juventus: arrivano nuove conferme sull’idea bianconera per il Fatih Karagumruk

Le strade di Andrea Pirlo e della Juventus potrebbero tornare ad incrociarsi. ‘Scherzi’ del calciomercato che offrono occasioni anche impensabili.

Impensabile, al momento, è immaginare Aaron Ramsey ancora con la maglia bianconera la prossima stagione. Il centrocampista gallese ha giocato gli ultimi sei mesi in Scozia, con i Rangers Glasgow non lasciando però una buon ricordo di sé: appena cinque apparizioni in campionato e il rigore fallito nella finale di Europa League che ha spezzato i sogni scozzesi.

Ora per Ramsey c’è la possibilità di risoluzione del contratto con la Juventus e una delle destinazioni possibili è la Turchia. Come scrive il ‘Daily Record’, che conferma quanto anticipato da calciomercatonews.com, Andrea Pirlo potrebbe volerlo di nuovo con sé al Fatih Karagumruk.

Calciomercato Juventus, Pirlo pensa a Ramsey

Andrea Pirlo nella sua esperienza in Turchia, dopo l’anno di stop che ha fatto seguito alla fine della sua avventura alla Juventus, potrebbe volere con sé anche Ramsey. Un’eventualità che renderebbe più agevole l’addio del gallese ai bianconeri.

Come raccontato da Calciomercato.it, la scorsa settimana è andato in scena un colloquio tra l’agente di Ramsey e i dirigenti della Juventus per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2023. Le parti non sono pervenute ad un accordo ma l’eventuale possibilità di accasarsi in Turchia potrebbe facilitare la trattativa.