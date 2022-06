L’annuncio che lancia la Juve: via libera Neymar

Addio al Psg per la Juventus: ecco le dichiarazioni in merito alla possibile partenza di Neymar

“Neymar fa parte del progetto? Non possiamo parlare di questi temi sui media, alcuni arriveranno e altri andranno via, ma sono trattative private”. Parole queste rilasciate da Nasser Al-Khelaifi, ai microfoni di Marca, che lasciano più di un dubbio in merito al futuro del brasiliano.

Non c’è dunque la certezza che il classe 1992 continui a giocare sotto la Torre Eiffel. Le dichiarazioni del numero uno del Psg arrivano all’indomani dei rumors, che volevano l’ex Barcellona lontano da Parigi e offerto addirittura alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Non è la prima volta che Neymar viene accostato ai bianconeri. Il contratto del calciatore, che il prossimo 5 febbraio compirà 31 anni, scadrà il 30 giugno 2025. Non è da escludere che possa decidere di lasciare prima il Psg, per vivere una nuova avventura, in Europa.

Juventus, Psg pronto a cedere Neymar

Neymar, la passata stagione, ha giocato 22 partite in Ligue 1, andando a segno 13 volte e realizzando 6 assist. E’ rimasto a secco, invece, in Champions League, dove è sceso in campo in sei circostanze, dove sono arrivati solamente due passaggi vincenti.

Neymar, comunque, non si discute ma per poterlo vedere in Italia dovrebbe ridursi in maniera importante il proprio stipendio. Non è un caso che ieri, Luca Momblano, ha sostenuto che un’eventuale approdo a Torino del fuoriclasse sarebbe sostenuto dallo stesso Psg. Neymar sarebbe stato, infatti, offerto ai bianconeri, a condizioni davvero vantaggiose, con i francesi pronti a partecipare al pagamento dell’ingaggio.

Le parole, riportate, di Nasser Al Khelaifi non escludono un addio del brasiliano. Andrà capito se in queste settimane qualche squadra busserà, davvero, alle porte del Psg per chiedere il fuoriclasse verdeoro.