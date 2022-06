L’affare da 100 milioni apre un’autostrada: blitz e addio Juventus

Allegri ha chiesto alla dirigenza della Juventus anche un centrocampista da piazzare davanti alla difesa. Nel mirino due ex Serie A

Non solo Pogba, per il quale manca ormai solo l’ufficialità, Allegri ha chiesto alla Juventus anche un centrocampista da piazzare davanti alla difesa. Il preferito sembra essere ancora Jorginho, con l’alternativa rappresentata da un altro ex Serie A: Leandro Paredes.

Paredes è sempre in uscita dal Paris Saint-Germain nonostante, come scritto da ‘L’Equipe’, sia scattata la clausola di rinnovo automatico per un altro anno del contratto in scadenza a giugno 2024. Per il 27enne argentino, di recente accostato pure all’Inter, i bianconeri devono però muoversi in fretta dato che nelle ultime ore è spuntato il forte interesse del Monaco.

Calciomercato Juventus, Paredes rischia di sfumare: sprint del Monaco

La medesima fonte transalpina, infatti, sostiene che il club monegasco fa sul serio per il centrocampista esploso in Italia con la maglia della Roma. La squadra allenata dal belga Clement necessita di un rinforzo importante a metà campo dopo la cessione di Tchouameni (vecchio obiettivo Juve) al Real Madrid, una cessione che frutterà ben 100 milioni di euro. Proprio per questo motivo, il Monaco ha ora a disposizione un ‘tesoretto’ significativo per convincere i parigini, che valutano Paredes tra i 15 e i 20 milioni di euro.