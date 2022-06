Juventus-Di Maria, atto finale: la mossa definitiva bianconera

La Juventus ancora in attesa per Di Maria, ecco l’ultima mossa dei bianconeri per tentare di chiudere finalmente la trattativa

La telenovela tra la Juventus e Angel Di Maria non si è ancora conclusa. L’argentino, svincolatosi dal Psg, sta ancora riflettendo sulla proposta formulata dai bianconeri per la prossima stagione.

I dettagli dell’offerta sono noti, la Juventus ha deciso di venire incontro a Di Maria con la proposta di un contratto annuale. Ma l’ultima parola del ‘Fideo’ non è ancora arrivata. Juventus che è fiduciosa di ottenere presto una risposta definitiva, come raccontato da Calciomercato.it, ma al momento siamo ancora in fase di stallo. Il giocatore è in vacanza con la famiglia ad Ibiza, a rallentare il tutto secondo ‘Tuttosport’ sarebbero le perplessità della moglie, Jorgelina Cardoso, a trasferirsi in una città che non conosce. Motivo per il quale la dirigenza della Juventus, per sbloccare definitivamente la situazione, potrebbe organizzare a brevissimo un volo charter tra Ibiza e Torino e far visitare la città alla famiglia Di Maria per provare a strappare il sì definitivo.