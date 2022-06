Tesoretto Juve, le dieci cessioni per fare cassa

Dai cedibili della prima squadra all’Under 23 e i giocatori di rientro dai prestiti: le dieci possibili cessioni della Juventus nel calciomercato estivo

Prosegue il lavoro della dirigenza della Juventus sul doppio fronte entrate e uscite. Sono infatti numerosi i giocatori di proprietà dei bianconeri sul piede di partenza, che potrebbero portare soldi freschi alla società in questa sessione estiva.

Si va dai cedibili della prima squadra ai talenti dell’Under 23 cercati tra Serie A e B, fino ai bianconeri che hanno fatto bene in prestito nell’ultima stagione. Il primo nome è quello di Brunori: lo rivuole il Palermo, c’è forte il Cagliari e non mancano le pretendenti anche in Serie A (Sampdoria e Salernitana). La Juve punta ad incassare almeno 5-6 milioni di euro. Sul bomber dell’ultima Serie C ha messo gli occhi anche la Cremonese, che punta a confermare ed acquistare a titolo definitivo Zanimacchia per un affare di circa 3 milioni. Hanno mercato anche i giovani talenti Chibozo e Marques, che potrebbe fare il salto in Liga dopo l’ottima esperienza con la maglia del Mirandes in seconda divisione spagnola.

Calciomercato Juventus, la lista delle possibili cessioni estive

Restando sull’Under 23, è vicino alla cessione il portiere Israel: si può chiudere con lo Sporting intorno al milione di euro. È valutato almeno 5 milioni Giacomo Vrioni, vice capocannoniere dell’ultimo campionato austriaco. Il centravanti ha mercato in Serie A e anche all’estero. I cedibili della prima squadra sono invece Luca Pellegrini (10-15 milioni di valutazione), McKennie, valutato almeno 30-35 milioni e Kean. L’attaccante dovrà essere riscattato dall’Everton per 28 milioni di euro e sarà ceduto solo per una cifra simile. Infine, l’Ajax va verso il riscatto di Ihattaren per 1 milione e 900 mila euro. Un tesoretto complessivo che potrebbe ammontare a quasi 100 milioni di euro: la Juventus continua a lavorare anche sulle cessioni.