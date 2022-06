Cavani torna in Serie A, il presidente allo scoperto

Cavani si libererà a breve dal Manchester United ed è a caccia di una nuova sfida: suggestione Serie A, arriva l’annuncio del presidente

Edinson Cavani non è ancora sazio. L’attaccante uruguaiano ha terminato definitivamente il ciclo al Manchester United e adesso vuole mettersi alla prova con una nuova sfida. Nelle scorse ore, il bomber classe ’87 ha parlato così in un’intervista del proprio futuro: “Ho due-tre proposte dall’Europa, ma anche dall’Argentina e dal Brasile. Prima, però, ho intenzione di godermi le vacanze e la mia città. Dopo analizzerò le offerte, ancora non ho deciso niente“.

Fase di attesa, dunque. La carriera dell’ex Paris Saint Germain è giunta all’ultimo bivio prima di chiudersi magari con un ritorno in Sud America. Attenzione anche ad un possibile ritorno in Serie A, dove lasciò il segno a suon di gol col Napoli conquistando per sempre il cuore dei tifosi partenopei. Il destino potrebbe portarlo di nuovo in Campania: la Salernitana, infatti, sta valutando seriamente l’opportunità di acquistarlo a parametro zero.

Salernitana, annuncio di Iervolino su Cavani

Sull’operazione in questione si è espresso il presidente del club granata Danilo Iervolino, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’: “Cavani? Forse resterà un sogno di certo si tratta di un grande profilo. Comunque la settimana prossima partirà la nostra campagna acquisti. Affronteremo il discorso insieme al direttore e a tutto lo staff. Cercheremo di individuare i calciatori giusti da seguire e sui quali poi investire. Siamo ottimisti, contiamo di fare bene“.