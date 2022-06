Lazio, Marcos Antonio sbarca a Fiumicino: domani le visite mediche

Marcos Antonio è arrivato a Roma per concludere il suo trasferimento alla Lazio. Domani le visite mediche

Il mercato della Lazio entra nel vivo. Marcos Antonio, 22enne centrocampista brasiliano ormai ex Shakhtar, è sbarcato all’alba all’aeroporto di Fiumicino.

Mascherina sul volto e sciarpa biancoceleste al collo per la prima foto di rito. Con l’interruzione del campionato ucraino per le note vicende legate alla guerra in Ucraina lo scorso inverno fece ritorno in Brasile, dove ha trascorso gli ultimi mesi, ma ora è pronto ad iniziare una nuova avventura in Serie A. Domani mattina verrà sottoposto alle visite mediche di rito e solo successivamente firmerà, presso il centro sportivo di Formello, un contratto di cinque anni da circa 900mila euro a salire fino ad 1,4 milioni di euro l’anno. In molti lo hanno già individuato come erede di Luca Leiva in regia, ma la concorrenza per il ruolo di play è elevata. Cataldi con Sarri ha trovato spazio e fiducia, e già ieri era nel Training Center per allenarsi in vista della prossima stagione.