Salta un altro scambio: Juventus rifiutata due volte

La Juventus cerca una soluzione creativa per liberarsi di un esubero e rinforzare la squadra: lo scambio, però, sarebbe già saltato

I bianconeri si stano barcamenando in un mercato caratterizzato dalle molte difficoltà: tanti esuberi da sistemare in uscita e diversi colpi in entrata da piazzare. Uno dei possibili scambi, intanto, sembra essere saltato.

Negli anni scorsi le formule come gli scambi tra giocatori sono state uno strumento molto utilizzato dai club italiani. Hanno permesso, infatti, di risolvere in un colpo solo sia il problema esuberi che rinforzare la squadra: il tutto con un esborso economico minimo o, a volte, nullo. La Juventus ci starebbe provando anche quest’anno, ma una delle idee della società piemontese sarebbe già saltata.

Calciomercato Juventus, niente scambio Arthur-Soler | Doppio rifiuto

Non è un mistero che Arthur non rientri nei piani tattici di Massimiliano Allegri e che la Juventus stia cercando una soluzione per liberarsi dal suo imponente ingaggio. Tra le idee dei bianconeri c’era anche quella di mettere in piedi uno scambio con il Valencia di Gennaro Gattuso per arrivare a Carlos Soler. L’esterno spagnolo andrà in scadenza di contratto nel 2023 e potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per rinforzare la rosa di Allegri.

Secondo quanto riportato su ‘El Gol Digital’, però, il Valencia non avrebbe accettato Arthur come contropartita tecnica e anche Soler avrebbe rifiutato la Juventus con la volontà di restare in Spagna. Un doppio rifiuto che sembra chiudere la porta una volta per tutte all’operazione tra i bianconeri ed il club iberico.