Assalto dell’Arsenal al giocatore: addio definitivo ad Allegri

L’addio alla Juventus è sempre più certo. L’Arsenal piomba sul giocatore: è partito l’assalto dei Gunners

Un futuro tutto da scrivere per Alvaro Morata. L’attaccante resterebbe ben volentieri a vestire la maglia della Juventus. A Torino si sente a casa ma i bianconeri non hanno trovato un accordo con l’Atletico Madrid, che al termine del prestito lo riporterà in Spagna.

Morata non resterà nella Capitale spagnola e c’è ancora una possibilità di vederlo tornare, ancora una volta in Italia, ma l’obiettivo dei Colchoneros è quello di monetizzare il più possibile. Ecco perché per il calciatore spagnolo vanno seguite altre piste.

Come vi abbiamo raccontato, attenzione ad Arsenal, Barcellona e Newcastle per Morata. La pista che porta ai Gunners viene confermata anche da Repubblica.it: la squadra di Londra, che ha voglia di mettere le mani anche su Gabriel Jesus, sarebbe pronta a dare l’assalto al giocatore.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal rinuncia a Jesus?

La decisione di virare sullo spagnolo – si legge – sarebbe dettata proprio dalle difficoltà nell’arrivare all’attaccante brasiliano, che piace tanto anche ai bianconeri: sul piatto del Manchester City sarebbe finita una cifra vicina ai 35 milioni di euro, contro una richiesta di 50 milioni.

Se l’Arsenal dovesse rinunciare definitivamente a Jesus, potrebbe esserci la strada spianata per la Juventus. L’affondo ad Alvaro Morata sarebbe così visto in maniera positiva dalle parti di Torino