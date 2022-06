Fabregas sogno in Italia: può chiudere in Serie A

Si è conclusa la carriera al Monaco di Cesc Fabregas, centrocampista spagnolo classe 1987 a caccia ora di una nuova avventura. Suggestione in Serie A

Cambia ancora Cesc Fabregas dopo tre anni e mezzo trascorsi nel Principato di Monaco con la casacca dei monegaschi. Il centrocampista iberico classe 1987 saluta dunque la Francia per la fine del suo contratto, come evidenziato nelle scorse ore dallo stesso Monaco che con un video allegato lo ha giustamente salutato e ringraziato per quanto fatto in queste stagioni: “L’AS Monaco ringrazia Cesc Fàbregas per i suoi tre anni e mezzo nel club e gli augura il meglio per il futuro”.

L’ultima in particolare non è stata un’annata particolarmente semplice da vivere per Cesc Fabregas che ha giocato appena 6 partite in totale tra coppe, campionato ed altre competizioni. In Ligue 1 l’apparizione più recente risale ai 14 minuti giocati il lontanissimo 21 agosto 2021 nello 0-2 contro il Lens. Stagione da soli 159 minuti che evidenzia uno stato fisico ricco di problemi per il centrocampista spagnolo che in carriera tra Nazionale, Barcellona e Chelsea ha vinto praticamente tutto.

Il suo futuro potrebbe peraltro incrociarsi addirittura con la Serie A, dopo le tante voci maturate in gioventù e mai realmente concretizzate. Come evidenziato dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’ Fabregas potrebbe essere il sogno di Antonio Romei in ottica Sampdoria, con i blucerchiati che si preparano tra entrate ed uscite a cambiare diverse pedine della rosa. Lo stesso Romei aveva sognato Sneijder ed ora potrebbe seguire la suggestione legata al centrocampista spagnolo ex Barça, Chelsea, Arsenal e Monaco, che però dovrebbe accontentarsi in termini economici. Certamente sarebbe un nome intrigante per far anche parlare della Sampdoria e potrebbe essere attratto anche dall’idea di giocare in Italia come l’ex mister Guardiola.