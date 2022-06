Decisione presa: rifiuta il PSG. Ecco il suo futuro

Zinedine Zidane, tecnico francese, avrebbe declinato definitivamente la possibilità di allenare il PSG nella prossima stagione: le ultimissime notizie di calciomercato

Il futuro della panchina del PSG è ancora in bilico, ma la situazione pian piano sta prendendo forma e delineandosi.

Le immagini che avevano ritratto, all’inizio di questa settimana, Massimiliano Allegri a colloquio con Luis Campos, nuovo direttore del club parigino, avevano fatto pensare e scrivere molte testate internazionali, ma come abbiamo preso poi successivamente, la Juventus non sembra affatto intenzionata a privarsi del tecnico livornese, soprattutto in questo momento, visto l’imminente inizio del ritiro e la difficoltà di trovare allenatori di alto livello sul mercato. Il nome caldo, ad ora, risponde al profilo di Galtier, campione di Francia con il Lille nel 2021. L’attuale tecnico del Nizza sembra essere l’uomo giusto per il nuovo corso del PSG, guidato da vecchie volpi del calcio francese, basti pensare alla presenza di un dirigente scafato e con grande pelo sullo stomaco come Luis Campos.

Calciomercato, Zidane “molla” il PSG

Il nome che però aveva stuzzicato più di tutti negli ultimi giorni era senza dubbio quello di Zinedine Zidane, ex allenatore del Real Madrid. La stella del calcio transalpino, caldeggiata anche da Macron per un possibile arrivo nella capitale, secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, avrebbe definitivamente declinato la possibilità di sedersi sulla panchina del PSG. Zizou ha una sola cosa in mente: la nazionale francese. Dopo il mondiale, con Deschamps destinato ai saluti, Zidane è pronto a prendere le redini della selezione d’oltralpe.