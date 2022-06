L’assist di Koulibaly fa volare la Juve: così non si torna più indietro

La Juve è pronta a rinforzarsi in tutti i reparti, anche in difesa. Il nome di Koulibaly resta caldo per i bianconeri: il centrale può arrivare a zero

Kalidou Koulibaly è al bivio della sua carriera, con il futuro al Napoli che è sempre più in bilico. Il centrale ha dimostrato, ormai da diverse stagioni, quanto sia importante per i partenopei.

Una vera e propria colonna che non è mai stata scardinata dalla retroguardia campana: passano gli allenatori, ma lui resta sempre lì e non delude. È per questo che ora un’intera città trema pensando a un suo addio del difensore centrale, soprattutto se ci sono di mezzo i rivali della Juve. I bianconeri, dopo l’addio a Giorgio Chiellini, hanno bisogno di un interprete di livello proprio in quella zona di campo e ora sono pronti all’affondo per il senegalese.

La Juve affonda per Koulibaly… E può arrivare anche gratis

Koulibaly, infatti, è il nome più caldo per la difesa della Juve. Il contratto del centrale scade a giugno 2023 e ciò rende ancora più difficile per il Napoli gestire la situazione. I partenopei potrebbero cederlo per una cifra sui 35-40 milioni, ora il rinnovo di contratto è sempre più difficile. Il calciatore, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe anche disposto a rimanere a Napoli per l’ultimo anno di contratto per poi andare via a zero. Uno scenario di cui vi abbiamo parlato già un paio di settimane fa. E una soluzione che andrebbe considerata anche in ottica Juve: anche tra una stagione, un colpo del genere gratis sarebbe sensazionale. Ancora di più dato che arriva da una diretta rivale. Sul calciatore comunque non ci sono solo i bianconeri, ma anche Barcellona, PSG e Chelsea.