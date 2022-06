Deciso il futuro di Balotelli: annuncio UFFICIALE

Mario Balotelli si è rilanciato alla grande con la maglia dell’Adana Demirspor in Turchia, riproponendosi anche in ottica calciomercato. Il suo nome circola e le voci si susseguono

Dopo un periodo negativo della propria carriera è tornato in carreggiata Mario Balotelli, centravanti italiano classe 1990 che nel corso della sua vita ha fatto spessissimo parlare di se dentro e fuori dal campo. L’ex milanista ha messo a referto ben 19 reti in 33 presenze tra coppe e campionato con la casacca dell’Adana Demirspor, con cui ha anche fatto registrare 6 assist e tantissime giocate di alta scuola anche dal punto di vista tecnico.

Una vera e propria operazione rilancio per Balotelli, che a 32 anni da compiere il prossimo agosto, prova a cercare l’ennesima chance della sua carriera. L’annata in Turchia è stata altamente positiva ed inevitabilmente un nome di spicco come il suo è tornato a circolare tanto anche in ottica calciomercato, sia in Italia tra Serie B e Serie A, che all’estero con un paio di piste suggestive.

Calciomercato, Balotelli scelta fatta: “Continua all’Adana Demirspor”

Nei giorni scorsi per Balotelli sono rimbalzate voci che vorrebbero il Galatasaray, club di grande prestigio in Turchia, interessato alle prestazioni dell’ex interista. In precedenza inoltre il nome di Super Mario era stato fatto anche per il Valencia di Gennaro Gattuso, senza considerare l’eventualità di un ritorno in patria in Serie A.

Intanto il corrispondente turco di ‘As’ Ozgur Sancar, ha parlato con il presidente dell’Adana, Murat Sancak, in merito proprio ad eventuali offerte ricevute per le prestazioni di Mario Balotelli. Il patron ha risposto in modo secco rispedendo al mittente qualunque ipotesi riguardante Valencia o Galatasaray dicendo: “Balotelli continua all’Adana Demirspor”.

Il centravanti italiano continuerà a patto che nessun club paghi la clausola da 5 milioni di euro. La società turca si tiene stretto il proprio campione, ma il mercato intorno a lui è sempre più caldo.