ULTIME CM.IT | Juventus, decisione presa su Kaio Jorge

In casa Juventus si valuta anche il futuro di Kaio Jorge, ecco gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante brasiliano e la decisione bianconera

Diverse situazioni sotto osservazione in casa Juventus in questo momento in chiave di mercato. Bianconeri concentrati non soltanto sugli acquisti, ma anche sulle potenziali uscite. Tra le riflessioni in corso, anche quella su Kaio Jorge.

L’attaccante brasiliano classe 2002 al momento è fermo ai box per il grave infortunio al ginocchio riportato a febbraio con l’Under 23 bianconera. La riabilitazione procede regolarmente, secondo la tabella di marcia prevista dopo l’operazione per ricostruirgli il tendine rotuleo. L’ex Santos dovrebbe essere pronto a tornare in campo per i primi di ottobre. Nelle valutazioni su un possibile prestito, come raccontato da Calciomercato.it Allegri, che lo stima molto, vorrebbe poterlo osservare ‘da vicino’, in un club italiano. Un’operazione in questo senso, però, sempre stando a quanto appreso dalla nostra redazione, non è da escludere totalmente in estate, ma, considerato il decorso post operatorio di Kaio Jorge, appare decisamente più probabile in vista del mercato di gennaio.