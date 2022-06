Juventus, scelta fatta: ecco il compagno ideale di de Ligt

La Juventus a caccia di un colpo top anche in difesa, i bianconeri vogliono affiancare a de Ligt un centrale di livello top: scelto il nome

Il mercato della Juventus, al momento, non è ancora decollato, ma i bianconeri non resteranno ancora a lungo in fase di stallo. C’è da attendersi a breve una decisa accelerazione per iniziare a regalare ad Allegri i rinforzi richiesti per puntare nuovamente allo scudetto e ad essere competitivi in Europa.

Questione di tempo per Paul Pogba, ormai a un passo dal ritorno a Torino dopo sei anni, si attendono novità di rilievo per gli altri reparti. Occhio anche agli scenari in difesa, dove bisognerà colmare il vuoto lasciato dall’addio di Chiellini. Non basta il giovane Gatti e la titolarità di Bonucci non è più così scontata. Resta de Ligt, che come raccontato da Calciomercato.it la Juventus vuole assolutamente blindare per il rinnovo. L’ideale, nell’ottica bianconera, sarebbe trattenere l’olandese e affiancargli un altro centrale di livello top, per costituire nuovamente una cerniera insormontabile davanti alla propria porta.

Juventus, tutto su Koulibaly per una super coppia con de Ligt

Nel suo consueto sondaggio giornaliero su Twitter, Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti quale sarebbe il giocatore migliore da acquistare per comporre una coppia di sicuro affidamento con de Ligt. Sondaggio vinto largamente da Kalidou Koulibaly, votato dal 53,6% dei partecipanti. Koulibaly che per la Juventus rappresenta una pista in salita, con il Napoli intenzionato a chiedere una cifra elevatissima, come raccontato dalla nostra redazione, ma il riscatto di Demiral da parte dell’Atalanta porta soldi freschi nelle casse e potrebbe cambiare gli scenari. Più staccati, nei desideri dei tifosi della Juventus, gli altri candidati: 27% di preferenze per Bremer, soltanto il 13,3% per Gabriel dell’Arsenal. Il 6% suggerisce di rivolgersi ad altri nomi, tra i commenti spunta il nome di Acerbi o di uno dei centrali della Fiorentina.