Ferrari, altri guai per Leclerc: dieci posizioni di penalità in griglia

Prosegue il momento negativo per la Ferrari e per Leclerc, il monegasco partirà indietro nel Gp del Canada per una penalità

Non c’è pace per la Ferrari e per Leclerc, dopo gli episodi negativi delle ultime gare. Due ritiri per guai tecnici in Spagna e in Azerbaigian quando era al comando, il pasticcio ai box a Montecarlo che lo ha relegato in quarta posizione. E anche il Gp del Canada di questo weekend parte sotto auspici non ottimali.

A Montreal, Leclerc sconterà dieci posizioni di penalità in griglia di partenza rispetto al tempo che farà segnare nelle qualifiche. Dopo le libere del venerdì, la Ferrari ha infatti deciso di sostituire la centralina oltre al motore rimpiazzato dopo la rottura di Baku. Una gara in salita e tutta di rincorsa quindi per il pilota monegasco, con l’unica parziale consolazione di essere su un tracciato dove i sorpassi non sono impossibili.