Arriva il rinnovo e cambia i piani anche della Juventus

Il rinnovo arriva a sorpresa e cambia i piani di mercato: l’accordo ora scadrà nel 2022, anche la Juventus lo sa

Un rinnovo a sorpresa, sicuramente inatteso e che va a cambiare i piani di mercato anche della Juventus.

E’ da Parigi che arriva la notizia inaspettata e a lanciarla è ‘L’Equipe’: Leandro Paredes e il Paris Saint-Germain sono legati da un contratto fino al 2024, un anno in più rispetto alla scadenza fissata precedentemente il 30 giugno del prossimo anno. E’, infatti, scattato il rinnovo automatico previsto nell’accordo siglato in precedenza tra le parti. Una novità non prevista ma che non cambia di molto il destino di Paredes.

Per il centrocampista argentino, infatti, il futuro sembra essere lontano dalla Torre Eiffel. La Juventus è una delle squadre alle quali l’ex centrocampista della Roma è stato accostato, ma sulle sue tracce ci sono anche il Manchester United, così come il Monaco che avrebbe chiesto informazioni.

Calciomercato Juventus, per Paredes contratto fino al 2024

Non è quindi in scadenza tra un anno il contratto di Leandro Paredes. Il 27enne di San Justo ha due anni ancora di accordo con il Paris Saint-Germain, stando a quanto riportato dal quotidiano francese.

Secondo la stessa fonte, a Parigi sono disposti ad ascoltare offerte per l’argentino ma non hanno intenzione di svenderlo e il rinnovo automatico scattato potrebbe incidere nelle trattative per la cessione.