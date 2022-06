Di Maria torna in Europa: la Juventus attende la risposta definitiva

Cresce la spasmodica attesa per la decisione definitiva di Angel Di Maria in merito al suo futuro. Dopo un periodo di vacanze in patria fa ritorno: la Juventus aspetta

Massimiliano Allegri attende colpi freschi per la propria Juventus in vista della prossima annata che dovrà essere per forza di cose quella del riscatto. I bianconeri non possono più fallire, motivo per cui serviranno calciatori pronti e di respiro internazionale, che possano apportare nell’immediato quel qualcosa in più alla squadra. Proprio in questa ottica si colloca il nome di Angel Di Maria, trattativa quasi estenuante e che parte da lontano, per il quale è attesa una risposta definitiva.

Per il ‘Fideo’ la proposta economica della Juventus è sul tavolo da settimane, con gli stessi bianconeri che sono anche disposti ad accettare la richiesta di un solo anno contrattuale del calciatore, che ha nel mirino il Mondiale prima di fare rientro, nell’estate del 2023, al ‘suo’ Rosario Central per chiudere una carriera gloriosa. Un calciatore Di Maria che è praticamente perfetto per innalzare cifra tecnica e d’esperienza di un attacco che andrebbe a sistemarsi con un 4-3-3, con Chiesa e Vlahovic a completare l’eventuale tridente dei sogni. Sull’argentino non va dimenticato il Barcellona, che però ha qualche problema economico in più da fronteggiare.

Calciomercato Juventus, attesa per la risposta di Di Maria: intanto saluta Rosario

Di Maria nel suo progetto di fine carriera ha tanta voglia di casa e quindi di Rosario, come testimoniato anche dalle sue recentissime vacanze argentine dalle quali peraltro è in fase di rientro. Su Instagram infatti il ‘fideo’ è apparso in una storia in compagnia della famiglia in aereo con la scritta ‘hasta pronto Rosario querido’, ovvero ‘a presto cara Rosario’.

Un ritorno in Europa che fa inevitabilmente anche da preludio alla scelta definitiva da parte di Di Maria ormai attesa se non per questo fine settimana, all’inizio della prossima. La trattativa è arrivata agli sgoccioli.