Pogba alla Juve, annuncio ufficiale: “Sarà un’altra storia”

Il ritorno di Paul Pogba in maglia Juventus sta per diventare realtà

Quella che sino a qualche mese fa sembrava una suggestione irrealizzabile, col tempo ha preso forma sino a diventare realtà. La Juventus sta per celebrare il ritorno a Torino di Paul Pogba dopo l’addio a costo zero dal Manchester United e nonostante la concorrenza di altri grandi club come il Paris Saint Germain.

Alle spalle di questa trattativa c’è stato tantissimo lavoro da parte della Juventus che ha cercato di accontentare tutte le richieste fatte da Pogba per consentire il suo ritorno a casa. Ma anche la volontà dello stesso centrocampista francese è stata sicuramente determinante, nel preferire i colori bianconeri con cui ripartire dopo stagioni non esaltanti.

Per l’annuncio ufficiale bisognerà ancora attendere qualche giorno, ma ci son pochi dubbi sul fatto che Pogba diventerà un nuovo calciatore della Juventus. Il colpo perfetto per Massimiliano Allegri, che si aspettava un profilo di grande esperienza a centrocampo e che sarò ben felice di riaccogliere un calciatore con il quale aveva stabilito un feeling straordinario.

Calciomercato Juve, l’annuncio su Pogba: “Sarà un’altra storia”

A confermare la trattativa in dirittura d’arrivo con la Juventus, ci ha pensato il suo entourage sulle pagine di ‘Le Parisien’. O meglio, Rafaele Pimenta, legale di fiducia che ha preso in mano il futuro di Pogba e non solo dopo la scomparsa dello storico agente del francese, Mino Raiola.

Queste sono state le parole sul ritorno alla Juventus nelle prossime settimane: “Se ne parla tanto. Quale sarebbe il pericolo di un ritorno in una ex squadra? Sono cambiate tante cose, è un altro gruppo, sono passati diversi anni e sarebbe un’altra storia”.