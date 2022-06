All-In Juventus: scambio tre per uno e Allegri accontentato

La Juventus punta ad alzare nuovamente il tiro per lottare per uno scudetto mancato completamente nelle ultime due annate. Tra acquisti, conferme e cessioni c’è tanto da lavorare: in sospeso la situazione Morata

La Juventus prosegue la propria ricostruzione lavorando su più tavoli con particolare riferimento all’attacco dopo l’addio di Dybala: dalle trattative per Di Maria e Kostic, alla caccia ad un vice Vlahovic fino ai punti interrogativi che ancora aleggiano intorno ad Alvaro Morata. Proprio dalla conferma o meno dell’attaccante spagnolo dipenderanno diverse strategie di mercato del club di Agnelli che non ha intenzione di versare i 35 milioni di euro pattuiti l’estate scorsa per il riscatto del calciatore spagnolo.

La dirigenza della Continassa comunque non si arrende ed è alla ricerca di una situazione che possa andare in altro modo ad accontentare le esigenze dell’Atletico Madrid proprietario del cartellino. La Juve non è disposta ad andare oltre certe cifre per incamerare il cartellino a titolo definitivo di Morata ed ha aperto all’inserimento di Moise Kean. Dalla Spagna però rilanciano anche con altri calciatori.

Calciomercato Juventus, tre per uno per tenere Morata: da Kean a Zakaria

Anche Allegri gradirebbe ancora la presenza di Morata nel reparto offensivo, e secondo quanto sottolineato da ‘elgoldigital.com’ l’interesse è cresciuto dal momento in cui la dirigenza juventina avrebbe deciso di rinunciare a tre calciatori addirittura per trattenere il centravanti della Spagna. Nello specifico in uno scambio potrebbero finire sul piatto Moise Kean, Adrien Rabiot e Denis Zakaria che andrebbero a ricoprire tre ruoli di cui l’Atletico avrebbe anche particolarmente bisogno.

Luis Suarez, Hector Herrera e forse anche Daniel Wass lasceranno Madrid, motivo per cui dal punto di vista anche numerico potrebbero fare comodo. Qualora la Juventus davvero decidesse di mettere sul piatto addirittura tutti e tre i calciatori per il cartellino di Morata l’Atletico potrebbe anche accettare con Simeone che rafforzerebbe in un colpo solo tre zone di campo. Va inoltre ricordato che lo stesso attaccante spagnolo non rientra nei piani tecnici dell’allenatore argentino, che acconsentirebbe ad un altro addio.