Sarri trova il giusto scambio: Milinkovic-Savic resta in Serie A

Centrocampo super per la Juventus: ecco la carta giusta per il grande affare dei bianconeri, che accontenta Sarri

Il calciomercato della Juventus è in continua evoluzione. I bianconeri, che hanno in pugno Pogba, sono in attesa di novità da parte di Di Maria, che deve una risposta definitiva al club ma non solo.

Massimiliano Allegri ha bisogno di rinforzi in ogni parte del campo e soprattutto a centrocampo resta l’idea di fare almeno un paio di colpo importanti. Chi affiancherà Pogba e Locatelli? Il sogno Milinkovic-Savic, complicatissimo per gli alti costi, e per una concorrenza davvero agguerrita, è ancora vivo.

Il serbo sarebbe l’acquisto ideale per far fare il definitivo salto di qualità alla Juventus, che ha bisogno di goal e assist dai centrocampista. Il prezzo, come dicevamo, è davvero alto: difficilmente Lotito se ne priverà per meno di 60-70 milioni di euro ma i bianconeri potrebbero avere la carta giusta per abbassarlo.

Calciomercato Juventus, così può arrivare Milinkovic-Savic

Stiamo parlando di Demiral, che l’Atalanta, ad oggi, non vuole riscattare. Il turco, chiaramente, a Torino sarà solo di passaggio. Ecco che, come riportato nell’edizione odierna di ‘Sportmediaset’, potrebbe rappresentare la carta giusta per convincere la Lazio di Maurizio Sarri, che non ha ancora chiuso per Alessio Romagnoli difensore in scadenza di contratto con il Milan.

L’addio di Milinkovic-Savic, inoltre, permetterebbe ai biancocelesti di chiudere quei colpi negli altri reparti (dal portiere al centrocampista passando per il vice Immobile), utili a rafforzare una rosa piena di lacune.