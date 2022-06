Ora è UFFICIALE: l’addio alla Juventus è definitivo

C’è anche il comunicato ufficiale per la cessione definitiva da parte della Juventus: resta in Serie A, tutti i dettagli

Ora non ci sono più dubbi, è arrivato anche il comunicato ufficiale: Merih Demiral lascia definitivamente la Juventus e diventa a tutti gli effetti un calciatore dell’Atalanta.

Dopo le riflessioni delle ultime settimane, il club bergamasco ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per acquistare a titolo definitivo il centrale turco. Lo ha annunciato la stessa società nerazzurra in una nota dove si legge: “Atalanta B.C. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione del calciatore Merih Demiral dalla Juventus. Il difensore nazionale turco passa quindi in nerazzurro a titolo definitivo”.

Il turco è stato uno dei punti fermi della squadra di Gasperini nella scorsa stagione: quarantadue apparizioni in stagione con due reti e tre assist, il bottino dell’ormai ex calciatore della Juventus.

Atalanta, Demiral riscattato: 20 milioni alla Juventus

La decisione dell’Atalanta di riscattare Demiral consente alla Juventus di incassare venti milioni di euro più bonus. Resta ora da capire il futuro del 24enne: la società bergamasca potrebbe decidere di puntare su di lui per il prossimo anno, ma anche di ascoltare eventuali offerte.

Come raccontato da Calciomercato.it, Demiral è un profilo che piace molto in Premier League, mentre la destinazione Inter non è una ipotesi attuale, né – al momento – probabile.