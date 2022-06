Non solo Joao Pedro, triplo colpo Monza e sfida alla Juve

Continua a stupire il Monza in vista della prossima stagione, anche sul mercato: Joao Pedro e altri due colpi in arrivo

Il ritorno in Serie A della premiata ditta composta da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani non passerà di certo inosservato: sul mercato arrivano Joao Pedro e altri due colpi.

I tifosi brianzoli possono sognare con la dirigenza che si ritrovano e anche le ultime notizie vanno proprio in questa direzione. Arrivano nuove conferme sul fatto che l’accordo con il Cagliari per il trasferimento di Joao Pedro sia sempre più vicino, ma l’italo-brasiliano potrebbe non essere l’unico giocatore in arrivo dalla Sardegna.

Calciomercato Monza, triplo colpo dal Cagliari | Joao Pedro, Nandez e Carboni in arrivo

Adriano Galliani avrebbe scelto di puntare su Joao Pedro per rinforzare in maniera significativa l’attacco del suo Monza. Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, però, nell’incontro che andrà in scena domani con il Cagliari si tratterà per portare in Brianza anche Nahitan Nandez e Andrea Carboni. Un triplo colpo che permetterebbe al Monza di migliorare la propria rosa e di alzare l’asticella in vista della prossima stagione.

Riguardo al centrocampista uruguaiano, poi, bisogna registrare anche una possibile sfida con la Juventus. I bianconeri in questi giorni sono tornati a valutare il profilo dell’ex Boca Juniors, ma il Monza potrebbe sfruttare il fatto che i dirigenti di ‘Madama’ siano impegnati su altri fronti per anticipare in maniera secca la Juventus.