La Juve lo sta perdendo, il nuovo club è una sorpresa per tutti

La Juventus lavora alacremente in ambito di calciomercato per accontentare Allegri, ma sta perdendo un obiettivo: nuovo club a sorpresa

La Juventus lavora su più fronti. Non sarà un’estate semplice per la dirigenza bianconera, chiamata ad uno sforzo importante per accontentare Massimiliano Allegri e porre rimedio ai risultati deludenti delle ultime stagioni.

Continua a tenere banco, inoltre, la spinosa questione legata al futuro di Alvaro Morata. Come vi abbiamo raccontanto sulle pagine di Calciomercato.it, la ‘Vecchia Signora’ ha provato a convincere l’Atletico Madrid ad abbassare la cifra per il riscatto di 35 milioni di euro, senza successo. Di conseguenza, non ci sono le condizioni affinché l’attaccante ex Chelsea possa tornare nuovamente a Torino. Sul classe ’92, inoltre, si registra l’interesse di Arsenal, Barcellona e Newcastle, con i torinesi in posizione d’attesa. E attenzione pure al Bayern Monaco, che però prima aspetta di conoscere il finale della telenovela Lewandowski. Ma, nel frattempo, è spuntato uno scenario a sorpresa.

Calciomercato Juventus, Morata può restare all’Atletico

Stando a quanto riferisce ‘As’, è scaduto il termine entro il quale la Juventus avrebbe dovuto acquistare a titolo definitivo il pupillo del tecnico livornese. Al momento, i ‘Colchoneros’ non hanno la possibilità di prendere un attaccante migliore di Morata. Le opzioni concrete sul tavolo erano o il riscatto della Juventus o il ritorno in via definitiva all’Atletico Madrid. Dunque, visto che i bianconeri non hanno soddisfatto le richieste dei rojiblancos e non ci sarebbe via d’uscita in tal senso, Morata sembra essere destinato a rimanere a Madrid, nonostante i rapporti con Simeone non siano ottimi. Una perdita che senza dubbio non fa piacere ad Allegri, che puntava su Morata e avrebbe voluto la sua permanenza.