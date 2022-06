Firma e dice addio alla Juve: accordo in arrivo

Mancano gli ultimissimi dettagli per l’accordo ufficiale

Fatica ancora ad entrare nel vivo il mercato della Juventus, nonostante i numerosi fronti aperti nelle ultime settimane dal club bianconero. Se è vero che Paul Pogba sarà con molta probabilità il vero grande colpo dell’estate bianconera, d’altra parte i tifosi si aspettano però anche altri rinforzi per migliorare i risultati dell’ultima annata.

Dopo aver chiuso la stagione con zero trofei in bacheca, lo stesso Massimiliano Allegri avrà voglia di riscattarsi per aver scelto la scorsa estate di tornare a Torino e rifiutare altre offerte importanti. Il tecnico bianconero ne fa quasi una questione personale, ma per riuscire a raggiugere i livelli di un tempo avrà bisogno anche di una rosa all’altezza.

Non è un caso se dopo aver ingaggiato diversi profili giovani di talento nelle ultime sessioni, quest’anno i primi grandi obiettivi sono stati individuati in calciatori esperti e già pronti vincere come Pogba e Angel Di Maria. Il francese arriverà presto a Torino, mentre sull’argentino ancora non è del tutto chiaro quale sarà il suo futuro. Ciò che è certo, invece, è che Gavi non vestirà la maglia della Juventus.

Calciomercato Juve, Gavi vicino al rinnovo con il Barcellona

La giovane stella del Barcellona e della Nazionale Spagnola sta per siglare ufficialmente il nuovo rinnovo con i blaugrana. Il centrocampista classe 2004 sarebbe altrimenti entrato nell’ultimo anno di contratto, con una clausola rescissoria da 50 milioni di euro che avrebbe consentito a club interessati come la Juventus di poterlo strappare ai catalani in qualsiasi momento.

Invece, come confermato in Spagna da ‘Relevo’, il Barcellona e l’entourage di Gavi starebbero già sistemando gli ultimissimi dettagli prima di una firma sul contratto sempre più vicina. L’intesa dovrebbe essere raggiunta su un quinquennale ed una clausola rescissoria da 1 miliardo di euro, formula già utilizzata nell’ultimo rinnovo di Pedri.