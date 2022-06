La Juve alza la voce per Allegri: ultimatum fissato

Il mercato della Juventus potrebbe vivere una svolta importante a breve: ultimatum decisivo per Massimiliano Allegri

Per i bianconeri non si sta rivelando facile accontentare le richieste di Massimiliano Allegri sul mercato: Paul Pogba e Angel Di Maria in primis.

Mentre per il ritorno del centrocampista francese sembra essere tutto definito ed ora si tratta solamente di attendere l’annuncio ufficiale, per l’argentino è tutto tremendamente più complicato. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, la Juventus ha presentato la sua offerta definitiva all’entourage del ‘Fideo’: ora manca solamente la risposta del giocatore. Dopo mesi di estenuanti trattative, però, ‘Madama’ si sarebbe stancata di aspettare e avrebbe posto l’ultimatum.

Calciomercato Juventus, ultimatum a Di Maria | Entro lunedì serve la risposta

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, la Juventus avrebbe posto un ultimatum ad Angel Di Maria: la risposta sull’ultima offerta dei bianconeri non dovrà arrivare oltre la giornata di lunedì. Come raccontato su queste pagine, anche il ‘Fideo’ e il suo entourage sarebbero pronti a comunicare la propria decisione. La sensazione è che, in un senso o nell’altro, siamo finalmente all’epilogo di questa telenovela.

In caso di mancato arrivo dell’ex PSG, si potrebbe registrare un nuovo inasprimento dei rapporti tra la dirigenza bianconera e Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, infatti, non sarebbe affatto contento del mercato della Juventus fino a questo punto e vorrebbe avere una rosa quasi al completo all’inizio del ritiro estivo.