“Totale indifferenza”: scontro totale in Serie A, comunicato UFFICIALE

Si accende lo scontro tra la Lega Serie A e la Figc per il ricorso al TAR della Federazione: duro comunicato ufficiale

E’ scontro totale tra Lega Serie A e Figc dopo la decisione della Federazione di presentare ricorso al Tar contro la sentenza del Consiglio di Garanzia del Coni sui criteri di iscrizione al campionato e in particolare sull’indice di liquidità.

Nel pomeriggio è stato pubblicato un duro comunicato: “La Lega Serie A è molto stupita per la scelta della FIGC di ricorrere al TAR contro la decisione del massimo organo di giustizia sportiva in merito al sistema di licenze nazionali – si legge nella nota – . Una scelta che dimostra totale indifferenza nei confronti dell’invito giunto da Coni e Governo (oltre che dalla stessa Lega Serie A) di sedersi a un tavolo e trovare una soluzione condivisa”.

Per la Lega, il ricorso “contraddice quanto la stessa FIGC aveva fino a ieri sostenuto, ovvero di non appellarsi contro un dispositivo senza attendere la decisione con le relative motivazioni”.

Lega Serie A contro Figc: comunicato UFFICIALE

Nella nota si legge anche che “evidentemente alimentare un clima di litigiosità a scapito del dialogo è ritenuto più importante, per di più in una fase in cui, è sotto gli occhi di tutti, ben altre sarebbero le priorità su cui concentrarsi tutti insieme per garantire un futuro sostenibile al calcio italiano e, in particolare, alle nostre Nazionali”