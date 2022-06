Esonero Mancini, c’è già il nome del nuovo CT dell’Italia

La Nazionale di Roberto Mancini ha fatto un corposo passo indietro ieri sera perdendo sotto i colpi di una Germania scatenata: 5-2 il punteggio finale col ct di nuovo sul banco degli imputati. Intanto rispuntano i candidati alla successione

Si è conclusa nel peggiore dei modi la stagione dell’Italia di Roberto Mancini, fuori dal Mondiale, ko in malo modo nella Finalissima con l’Argentina e soprattutto travolta dai rivali della Germania nella gara di Nations League di ieri sera. 5-2 il punteggio per i teutonici che non lasciano scampo a Donnarumma e soci letteralmente tramortiti dalla superiorità dei padroni di casa che incrinano le piccole certezze che stava provando a ritrovare l’Italia nelle ultime uscite con le ampie rotazione e il test sui giovani ad opera di Mancini.

L’Italia proseguirà con Mancini in panchina e questo non è in discussione ma va comunque detto che almeno tra i tifosi qualche malumore dopo il ko tedesco è tornato. Intanto i bookamers qualche piccolo dubbio sul continuo dell’avventura azzurra del tecnico ex City e Inter non manca, con tanto di papabili candidati. Proprio dal punto di vista della successione eventuale di Mancini, fermo restando la quota di permanenza a 1,20, gli esperti di Sisal prendono in considerazione dunque anche le alternative con sullo sfondo Fabio Cannavaro, capitano dell’Italia campione del mondo nel 2006.

Italia, le quote per il dopo Mancini: da Cannavaro a De Zerbi

L’ex difensore della Nazionale è quotato a 6,00 come ct dell’Italia, mentre al momento la terza strada porterebbe addirittura a Roberto De Zerbi, ex Sassuolo ora allo Shakhtar, che però ha il futuro ancora incerto. L’ipotesi dell’ex neroverde è data a 12 mentre sono immensamente più lontane le piste Sarri e Gasperini quotati a 16. Chiude il quadro Ranieri a 33 di quotazione, e dunque estremamente distante. Intanto l’Italia avrà un periodo di pausa e Mancini potrà riprendere con calma in mano la squadra pensando al futuro.